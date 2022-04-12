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В Госдуме РФ отреагировали на решение CAS об отклонении апелляции РФС

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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение CAS об отклонении апелляции РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.

«Идет культура отмены. Сейчас важно отказаться от России и присягнуть, что ты это сделал, в противном случае ты сам попадаешь под это. Мы понимаем, что это временная история и это особенно неприятно. Если бы даже CAS вынес решение в нашу пользу, все страны отказались бы выступать. А дальше спортсмены сказали бы, что они не выйдут играть. Мы же не будем одни играть. Это замкнутый круг. Только с разрешения политического конфликта может что-то измениться», — сказала Журова «СЭ».

CAS отклонил апелляцию из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией.

В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС
Сборная России по футболу
Светлана Журова
Чемпионат мира по футболу 2022
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