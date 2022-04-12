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CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией

CAS объяснил отклонение апелляции РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией.

«Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии публично объявили о своем решении не играть против России. Если бы сборной России было разрешено играть, их соперники лишились бы матча, и игры даже не состоялись бы. Честность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана», — сообщили в CAS.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Из-за этого национальная команда не смогла провести стыковой матч с Польшей и пропустит чемпионат мира в Катаре.

Источник: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/8708_Reasoned_OPM__publication_.pdf
Футбол
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РФС
УЕФА
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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