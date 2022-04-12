CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией.

«Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии публично объявили о своем решении не играть против России. Если бы сборной России было разрешено играть, их соперники лишились бы матча, и игры даже не состоялись бы. Честность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана», — сообщили в CAS.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Из-за этого национальная команда не смогла провести стыковой матч с Польшей и пропустит чемпионат мира в Катаре.