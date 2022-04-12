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«Глупее обоснования не придумаешь». Колосков — о решении CAS отклонить апелляцию РФС

Колосков высказался о решении CAS отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.

Решение мотивировано отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с Россией.

«Глупее обоснования не придумаешь. Какой же спортивный принцип, когда одну команду лишают возможности участвовать в отборочном цикле чемпионата мира? Где тут спортивный принцип? Это неспортивный принцип. Могли придумать все что угодно. Но это обоснование одно из самых глупых. Это стопроцентное нарушение спортивного принципа. Сборная России заслужила право участвовать в отборочных матчах чемпионата мира. Вот это спортивный принцип», — сказал Колосков «СЭ».

В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

РФС
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
Чемпионат мира по футболу 2022
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