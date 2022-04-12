Руководитель Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.

Решение мотивировано отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с Россией.

«Обоснование CAS об отстранении нашей сборной не является нормальным. Они должны ссылаться на регламент, на его пункты. А то, что какие-то команды хотят или не хотят играть, CAS и ФИФА не должны принимать во внимание. ФИФА является организатором соревнований. Их задача — обеспечить игры между командами. Так может любой сказать, что не хочет ни с кем играть и стать чемпионом мира. Это несоответствие регламентам. Нет никаких обоснований. Если выносится юридическое решение, то оно должно на чем-то основываться. Тут этого нет. ФИФА раньше находила способы решения конфликтов. Например, разводила команды из конфликтующих стран по разным группам. Но это еще не конец. Юридические процедуры продолжатся. Основные решения еще впереди. Будем надеятся, что здравый смысл восторжествует. Также мы должны будем претендовать на компенсацию. У нас не состоится финал Лиги чемпионов, на организацию которого потрачены деньги. Много других вопросов, которые надо будет решать», — сказал Зотов «СЭ».

В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.