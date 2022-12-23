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В Госдуме отреагировали на проведение турнира УЕФА в Волгограде: «Они попытаются выстроить новые отношения с нами»

В Госдуме отреагировали на проведение турнира УЕФА в Волгограде
Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что УЕФА проведет международный турнир для юношеских сборных команд в Волгограде.

«Для УЕФА уход России — это большая потеря. Любая организация бьется за то, чтобы огромные возможности, которые представляет Россия, обязательно были и использовались. Когда кто-то из европейских руководителей заявляет, что России не место в европейской семье, то это ошибка для них. УЕФА умеет считать деньги, перспективы, долгосрочные перспективы. Все когда-нибудь нормализуется. УЕФА попытается выстроить новые отношения с нами. Любые взаимоотношения с любой организацией — это интересно, особенно детский турнир», — сказал Свищев «СЭ».

В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

УЕФА
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