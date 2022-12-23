Посол Кении в РФ пригласил российских футболистов на совместную тренировку с национальной сборной

Посол Кении в Российской Федерации Бенсон Огуту заявил, что африканская страна готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере спорта, и пригласил российских футболистов тренироваться с национальной командой своего государства.

«В России, в Кении тренироваться вместе — пожалуйста. Это возможно. У нас есть вся инфраструктура и отличные погодные условия для тренировок — есть возможность тренироваться на высокогорных площадках. Мы открыты для сотрудничества с Россией, российскими спортсменами. Мы также хотели бы наращивать обмен в сфере спорта. Посмотрите, как чемпионат мира по футболу объединил болельщиков, которые поддерживали страны вне зависимости от национальной принадлежности. Поэтому нужно допускать все команды к участию в Олимпийских играх», — приводит слова посла Кении РИА «Новости».

Сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. Российская национальная команда провела три товарищеских матча со сборными из Азиатской конфедерации футбола: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).