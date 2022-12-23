В Госдуме скептически относятся к переходу России в АФК

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Мы понимает, что лучше играть в Европе. Но в нынешней ситуации мы не знаем, сколько наш футбол не будет выступать на международной арене. Если европейцы не хотят нас видеть в еврокубках, то это не значит, что наши спортсмены должны страдать. Хотя я скептически отношусь к переходу в азиатскую конфедерацию. Слышал, что от нескольких азиатских спортивных функционеров прозвучала идея приглашения России в Азию и участие нас в их чемпионатах. Для нас главное, чтобы футболисты имели возможность играть и отбираться на турниры. Любой шанс, даже минимальны, нужно отработать по максимуму», — сказал Свищев «СЭ».

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.