Урунов назвал травму Песьякова единственным минусом в матче Россия — Таджикистан

Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов назвал травму российского вратаря Сергея Песьякова единственным минусом матча со сборной России (0:0)

«После матча больше положительных эмоций. Единственная небольшая ложка дегтя — это то, что вратарь российской сборной в безобидной ситуации получил травму. Надеемся, что травма несерьезная, и желаем ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Урунова ТАСС.

Песьяков появился на поле после первого тайма вместо Александра Селихова. На 54-й минуте он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Голкипер смог покинуть поле лишь с посторонней помощью.

Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин, который провел в воротах остаток встречи.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.