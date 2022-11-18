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Сегодня, 09:03

Силкин раскритиковал сборную России за ничью с Таджикистаном

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин остался недоволен ничейной игрой в товарищеском матче сборных России и Таджикистана (0:0). Он заявил, что не многим понравился эта встреча россиян.

«Игра не получилась. Я думаю, что тренерский штаб пересмотрит то направление, которое выбрали, потому что получилось так, что на поле вышла не команда, а одиннадцать разобщенных игроков. Поэтому не получались никакие связи, никакие взаимодействия. Соперник отбивался по мере того, как наши нагнетали. А наши особо-то и не нагнетали. По-моему, ни одного голевого момента даже не создали. Я не знаю, может быть, люди другие стали, но налицо несерьезное отношение к делу», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Источник: https://betonmobile.ru/silkin-raskritikoval-sbornuyu-rossii-za-nesereznoe-otnoshenie-k-tovarishheskoy-igre-protiv-tadzhikistana
Сергей Силкин
Сборная России по футболу
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