Силкин раскритиковал сборную России за ничью с Таджикистаном

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин остался недоволен ничейной игрой в товарищеском матче сборных России и Таджикистана (0:0). Он заявил, что не многим понравился эта встреча россиян.

«Игра не получилась. Я думаю, что тренерский штаб пересмотрит то направление, которое выбрали, потому что получилось так, что на поле вышла не команда, а одиннадцать разобщенных игроков. Поэтому не получались никакие связи, никакие взаимодействия. Соперник отбивался по мере того, как наши нагнетали. А наши особо-то и не нагнетали. По-моему, ни одного голевого момента даже не создали. Я не знаю, может быть, люди другие стали, но налицо несерьезное отношение к делу», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.