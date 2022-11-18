Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» высказался о ничейном результате в товарищеском матче между сборными России и Таджикистана (0:0).

«На результат матча повлиял экспериментальный состав. Нужно было сначала сделать результат, а потом уже экспериментировать. Вся страна ждала хорошего результата. Ничья с Таджикистаном на этом фоне выглядит не очень хорошо. Товарищеские матчи нужны, но их надо выигрывать, учитывая, что мы сильнее Таджикистана. Надо было сделать приятное болельщикам. Надеемся, проведут работу над ошибками перед Узбекистаном, и ребята сами захотят болельщиков порадовать и выиграть матч», — сказал Булыкин «СЭ».

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.