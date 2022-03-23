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Сегодня, 14:33

Кавазашвили предложил вернуть в ворота «Спартака» Максименко на время травмы Селихова

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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о травме голкипера красно-белых Александра Селихова.
«Это ужасно, просто невезение. Он и так три года потерял. Если он из сборной возвращается назад, то тогда что-то серьезное, потому что там есть свои медики. Как только он набирает силу, начинает здорово играть — тут же получает травму. Жаль», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также ветеран «Спартака» предложил на время травмы Селихова поставить на ворота красно-белых Александра Максименко.

«Могут ставить Максименко. Ваноли вроде хотел ставить их через игру, но это неоправданное действие главного тренера. Ни один не сможет до конца раскрыться. В основном составе вратарь должен быть один. Тот, который уверен в своих силах, возможностях, играет спокойно, к которому привыкли защитники», — добавил Кавазашвили.

Сегодня 27-летний футболист покинул расположение сборной России по решению медицинского штаба национальной команды. Селихов почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок.

В текущем сезоне Селихов провел 14 матчей за «Спартак» и пропустил 17 голов.

Александр Максименко
Александр Селихов
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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