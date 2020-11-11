Тренер сборной Молдавии: «Россия находится в лучшей форме за последние 20 лет»

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират — о предстоящем товарищеском матче против сборной России.

— Завтра нам предстоит сыграть против очень сильной команды: сборная России, по моему мнению, сейчас находится в лучшей форме за последние 20 лет, — приводит Moldfootball слова Фирата. — Они играют агрессивно, высоко прессингуя на флангах и усиленно атакуя. Их результаты показывают, что они на правильном пути, в том числе, в преддверии чемпионата Европы. Что касается нас, то в этом году мы постарались построить команду, что подразумевает матчи против сильных соперников. До октября, я думаю, мы шли верным путем, но в последних октябрьских матчах мы не показали тот уровень, который я и все остальные ожидали. Надеюсь, мы сделали верные выводы из октябрьских матчей, чтобы начать этот месяц хорошей игрой против России.

Сборная России сыграет с Молдавией на выезде в четверг, 12 ноября. Начало — в 20.00 (мск).