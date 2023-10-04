Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:28

В Госдуме положительно отреагировали на решение ФИФА допустить юношеские сборные России до чемпионата мира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации футбола допустить до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет.

«Конечно, любой из нас мечтает, чтобы все наши команды выступали под своим флагом и гимном на соревнованиях. Но вы видите, какие у нас сложные возможности допуска к соревнованиям. История потом все расставит на свои места. И Международный олимпийский комитет, и все федерации, которые не допускают наших спортсменов, всем им будет стыдно, потому что это незаконное требование. Но реалии таковы, которые мы сейчас видим. Мы должны сделать все для того, чтобы наши ребята выступали на соревнованиях. Я вижу, какую работу проделал РФС, Министерство спорта, чтобы наши футболисты были допущены», — сказал Свищев корреспондентом «СЭ» Сергею Жукову.

Также Свищев считает, что на турниры УЕФА и ФИФА нужно ехать, несмотря на нейтральный статус спортсменов.

«Мое мнение, что нужно ехать, продолжать вести диалог с УЕФА и ФИФА. Надо дать возможность нашим мальчишкам и девчонкам участвовать в соревнованиях. Сейчас мэтры российского спорта заявляют, что нужно «хлопнуть дверью» и не ехать на соревнования. Но мое личное мнение, что нужно искать любую возможность, использовать любые методы спортивной дипломатии, находить компромиссы. Надо выступать! Потому что не выступая, мы откатимся на десятилетия назад», — добавил Свищев.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Однако, по информации Sky News, УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией.

Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
УЕФА
ФИФА
4
1
Читайте также
СКА подписал с голкипером Серебряковым четырехлетний контракт
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России объявила о проведении матча с Кенией в Турции
Новости
RSS RSS
Все новости