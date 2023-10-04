В Госдуме положительно отреагировали на решение ФИФА допустить юношеские сборные России до чемпионата мира

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации футбола допустить до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет.

«Конечно, любой из нас мечтает, чтобы все наши команды выступали под своим флагом и гимном на соревнованиях. Но вы видите, какие у нас сложные возможности допуска к соревнованиям. История потом все расставит на свои места. И Международный олимпийский комитет, и все федерации, которые не допускают наших спортсменов, всем им будет стыдно, потому что это незаконное требование. Но реалии таковы, которые мы сейчас видим. Мы должны сделать все для того, чтобы наши ребята выступали на соревнованиях. Я вижу, какую работу проделал РФС, Министерство спорта, чтобы наши футболисты были допущены», — сказал Свищев корреспондентом «СЭ» Сергею Жукову.

Также Свищев считает, что на турниры УЕФА и ФИФА нужно ехать, несмотря на нейтральный статус спортсменов.

«Мое мнение, что нужно ехать, продолжать вести диалог с УЕФА и ФИФА. Надо дать возможность нашим мальчишкам и девчонкам участвовать в соревнованиях. Сейчас мэтры российского спорта заявляют, что нужно «хлопнуть дверью» и не ехать на соревнования. Но мое личное мнение, что нужно искать любую возможность, использовать любые методы спортивной дипломатии, находить компромиссы. Надо выступать! Потому что не выступая, мы откатимся на десятилетия назад», — добавил Свищев.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Однако, по информации Sky News, УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией.