Ташуев: «Карпин вызвал ведущих футболистов «Зенита» в сборную России»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о вызове двух игроков «Зенита» на сентябрьский сбор национальной команды.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. В заявку попали защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и полузащитник Дмитрий Васильев.

«Ведущих футболистов «Зенита» вызвал Карпин (смеется). Особенно Васильева. Сбор будет в очередной раз в качестве селекционного», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ташуева.

Также он прокомментировал то, что нападающий петербургского клуба Иван Сергеев не попал в окончательную команду.

«Такая прерогатива главного тренера. Хотя Сергеев качественный бомбардир, а нам таких не хватает после невызова Дзюбы. Сергеев играет не только головой, но и на опережение, в подыгрыше, агрессивный нападающий. Я считаю, что он заслужил этот вызов. Но штаб Карпина видит иначе», — добавил специалист.

Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Отмечалось, что о товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.