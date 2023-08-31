Дьяков: «Может, меня пригласят 50-м игроком в сборную России из Медиалиги?»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина вызвать в команду 49 человек.

«Валерий Карпин вызвал 49 человек в сборную. Я не знаю, как они будут тренироваться. Валерию Георгиевичу виднее, кого брать, а кого нет. Естественно, для людей, которые не знакомы с ситуацией и смотрят со стороны, такое количество людей — это очень много. Даже у меня надежда теплится, что может, 50 вызовут и меня пригласят из Медиалиги. Сейчас всех подряд зовут. Может, одно местечко для медиафутболиста в сборной припасли? Так что, может, что-то новенькое узнаем и услышим. Странно, конечно, слишком много игроков. Я не знаю, как будет строиться тренировочный процесс. По сути, тренировка в командах — это 22-25 человек. Если он столько людей вызвал, значит, он знает, как будет распределять тренировки. Как он будет смотреть на всех, следить, проводить с кем-то ознакомление — многие в первый раз едут в сборную», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков.

Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Отмечалось, что о товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.