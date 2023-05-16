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Сегодня, 01:10

Тарханов: «Головина и Миранчука обязательно нужно вызвать на матч с Камеруном»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный тренер Александр Тарханов считает, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину нужно вызвать полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино») на товарищеский матч против Камеруна.

Ранее «СЭ» сообщал, что россияне могут провести игру с африканской командой в Москве 15 июня.

«Заранее нельзя выделить фаворита матча Россия — Камерун, игра покажет, кто лучше. У Камеруна сильная, серьезная команда, но и у нас тоже хорошие футболисты, молодая и перспективная сборная, так что шансы равны. Тем более, если мы будем играть дома.
Что касается Головина и Алексея Миранчука, то, я думаю, их обязательно нужно вызывать на матч с Камеруном. Хотелось бы наконец-то увидеть игру основного состава нашей сборной», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Головин и Алексей Миранчук в последний раз выступали за сборную России в ноябре 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-golovina-i-miranchuka-obyazatel-no-nuzhno-vy-zvat-na-match-s-kamerunom/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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