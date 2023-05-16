Гаэль Ондуа: «Мне бы хотелось сыграть в матче Россия — Камерун»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что хотел бы принять участие в товарищеском матче против сборной России.

Ранее «СЭ» сообщал, что игра между российской и африканской командами может состояться 15 июня в Москве.

«Видел новости про возможный матч сборных Камеруна и России. Для болельщиков это супер. Сыграть друг против друга — отличный спарринг для обеих сборных. Конечно, мне бы хотелось поучаствовать в этой игре. Ведь я родился в Камеруне, а вырос в Москве. К сожалению, у меня пока непростые футбольные обстоятельства. Но посмотрим!» — приводит «РБ Спорт» слова Ондуа.

27-летний Ондуа — воспитанник московского «Локомотива», у него есть российское гражданство.