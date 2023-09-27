Тарханов — о допуске сборной России U17 до турниров: «УЕФА наконец-то стал правильно думать»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на допуск сборной России U17 до международных турниров.

«Да, это хорошо для нас. УЕФА наконец-то стал правильно думать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также он высказался о том, что англичане и украинцы намерены бойкотировать матчи с россиянами.

«Тогда им засчитают поражение (Смеется.) Думаю, за неявку наказание будет строгое. Это хороший знак. Думаю, через некоторое время остальных россиян тоже допустят», — добавил специалист.

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории.