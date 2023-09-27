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Сегодня, 16:40

Сын хоккеиста Ковальчука попал в состав сборной России по футболу в возрасте до 14 лет

Руслан Минаев
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Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сын экс-нападающего «Атланты» Ильи Ковальчука Филипп попал в состав сборной России по футболу среди игроков до 14 лет, сообщается на официальном сайте РФС.

Филипп Ковальчук выступает в составе «Сан-Паулу» (Бразилия) за позиции полузащитника.

Сборная России примет участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Белоруссии с 3 по 8 октября.

3-го числа национальная команда встретится с Таджикистаном (начало — в 12.00 мск), 5-го — с Киргизией (12.00 мск), 8-го — с Белоруссией (14.00 мск).

Сборная России под руководством Владимира Волчека приступила к тренировкам на стадионе «Рублево» в Москве.

«Надо жить сегодняшним днем». Ковальчук — об окончании карьеры и «Спартаке»

Источник: РФС
Илья Ковальчук
Сборная России по футболу
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