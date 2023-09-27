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Сегодня, 15:55

Филимонов: «Возврат юношеских сборных России на международные турниры — повод для сдержанного оптимизма»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов в комментарии для «СЭ» рассказал, что думает о решении УЕФА допустить юношескую сборную страны до участия в международных турнирах.

«Решение о возврате юношеских сборных на международные турниры — повод для сдержанного оптимизма. Для наших юношей и девушек это важный стимул и фактор роста. Очевидно, что такое решение не могло быть принято без работы РФС по продвижению нашей позиции, хорошо, что удалось его добиться. Видно, что процесс идет постепенно. Вкупе с участием Сергея Карасева в судейских сборах УЕФА, работой Веры Опейкиной на международном матче, участием нашей команды в турнире развития УЕФА, вчерашнее решение можно интерпретировать как постепенное, но все же движение в сторону снятия ограничений», — сказал Филимонов «СЭ».

26 сентября УЕФА допустил до выступления на турнирах под своей эгидой сборные России, состоящие из игроков не старше 17 лет. Командам можно проводить матчи на нейтральной территории и выступать без гимна и флага.

Александр Филимонов
Сборная России по футболу
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