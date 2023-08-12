«Надо жить сегодняшним днем». Ковальчук — об окончании карьеры и «Спартаке»

Один из самых ярких игроков российского хоккея Илья Ковальчук стал гостем на детском турнире среди ребят 2011 года рождения — Кубке Овечкина. Несмотря на ограниченное время, двукратный чемпион мира нашел время поговорить с обозревателем «СЭ».

— Что скажете о проведении таких мероприятий? Может быть, в ваши детские годы они были не так часто?

— Турниры проходили часто, но, чтобы люди с таким именем, как Овечкин, принимали в них участие — конечно, нет. Мне очень нравится турнир, видно, что 2011 год сильный, ребята многое умеют.

— У вас тоже достаточно известная хоккейная фамилия. Не было идеи тоже провести какое-то мероприятие от своего имени?

— У меня есть турнир, который ежегодно проходит в Твери. Может быть, в прессе о нем не так много упоминаний, но пацаны на него так же приезжают, порядка 12-15 команд. Так что в этом смысле все в порядке.

— Вы пока не объявляли об окончании карьеры. Держите интригу. Нет ли желания остаться в хоккее, используя ваши опыт и энергию? Ведь вам наверняка сложно просто так сидеть без дела.

— Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду (в качестве генерального менеджера. — Прим. «СЭ»). Сделал все возможное, чтобы наша сборная выступила удачно. Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— И все-таки, рассматриваете работу в качестве менеджера?

— Время покажет, я не люблю загадывать. Надо жить сегодняшним днем.

— Вас часто видят в ложе «Спартака»...

— Прихожу на хоккей, когда приглашают. Всегда с удовольствием готов посмотреть хоккей в хорошей компании.

— Недавно прошел прощальный матч Зарипова. У вас нет идей провести что-то похожее?

— Таких идей нет. А то, что сделал Заря, — очень круто! Отличный праздник, все прошло на высшем уровне. Когда такие люди отдают столько лет жизни хоккею, тем более одному клубу, то очень приятно, когда клуб помогает делать такие мероприятия. Видно, что Данис — один из лидеров не только в Казани, но и в Татарстане в целом. Правильно себя ведет вне льда и на льду. Поэтому его уважают и любят. Он — пример для подрастающего поколения.

— Следите, что происходит в «Спартаке»?

— Не очень погружен. С Алексеем Юрьевичем (Жамновым. — Прим. «СЭ») мы постоянно на связи. Он рассказывает, что сбор прошел хорошо, что ребята физически готовы. Что есть обмены, новые трансферы. Посмотрим, чемпионат должен быть очень интересным. Тем более в этом году будет перекрестный плей-офф (команды из Западной и Восточной конференций встретятся друг с другом уже во втором раунде. — Прим. «СЭ»).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— У красно-белых был неудачный сезон. Есть ли надежда, что команда выступит лучше?

— Хуже уже некуда. Так что точно не может быть.

— Что скажете о выдаче гражданства легионерам?

— Это личное дело каждого. Если это делается, чтобы обойти лимит, то это неправильно. Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, а не получать каждый раз визу, то почему нет?