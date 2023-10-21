Сычев считает, что сборной России по футболу нужно проводить матчи

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев считает, что российские футболисты должны проводить сборы, национальной команде необходима поддержка болельщиков.

«Мы все соскучились по сборной, матч с Камеруном был таким глотком свежего воздуха, потому что давно с серьезными соперниками не игралию. Как раз все сложилось идеально — матчдэй, организация, антураж, почти полный стадион. Ребята показали хорошую игру. Я считаю, что нужно смотреть позитивно, понятно, что много негативных стрел после игры с Кенией, но я бы сделал акцент на том, что мы играем, играем с серьезными соперниками, скорее с Камеруном. Поэтому нужно проводить матчи, если есть такая возможность, собираться национальной команде, чтобы она была на виду у болельщиков, чтобы игроки видели, что за сборную переживают. Перед матчем с Кенией произошла ротация состава, вышли футболисты, которые не играли с Камеруном. Но я не хочу использовать это как оправдание, конечно, мы должны обыгрывать Кению в любом составе и состоянии. Но опять же это опыт, вскрыло некоторые проблемы в игровом плане, поэтому есть над чем работать. Можно сказать, что это плохо, но это проверка тех игроков, кто был в составе», — сказал Сычев на форуме «Россия — спортивная держава».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).