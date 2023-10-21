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Сегодня, 08:13

В Уганде предложили провести товарищеский матч со сборной России

Сергей Разин
корреспондент
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Государственный министр образования и спорта Республики Уганда Питер Огванг рассказал, что национальная команда готова провести товарищеский матч со сборной России.

«Это правда. Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна — моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР», — приводит слова Огванга «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-ugande-predlozhili-provesti-tovarishheskij-match-so-sbornoj-rossii/
Сборная России по футболу
Сборная Уганды по футболу
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