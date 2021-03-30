Фомин рассказал о взгляде Черчесова и своей реакции на невыход в матче со Словенией

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» рассказал о своем восприятии главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и своем положении в команде.

— Чем прежде всего Станислав Черчесов отличается от Шварца?

— Особенной харизмой. Какая-то мощная энергия от него идет. Саламыч может ничего не говорить, а просто впиться в тебя взглядом. И ты думаешь: «Я все понял».

— Как осваиваетесь в сборной, привыкаете к требованиям тренерского штаба?

— С каждым вызовом чувствую себя все увереннее. Всегда внимательно слушаю требования — на теории, практических занятиях. Тут важно какие-то вещи, которые ты только что проговорил с тренерами сборной, воплощать в чемпионате страны. Это тоже помогает.

Как-то раз поговорили, я услышал некоторые пожелания. Встречаемся через месяц на сборе национальной команды. Они же все видят — и говорят: «Ну, ты чувствуешь сам?» И я действительно это чувствовал. Требования в клубе и сборной несколько отличаются, и я должен уметь быстро перестроиться.

— На этом сборе нет Романа Зобнина, а в первой игре не участвовал и Магомед Оздоев. Чувствуете ли свой шанс, который вам надо выжимать по максимуму?

— Всегда еду в сборную с надеждой, что у меня будет шанс. В этом плане неважно, здоровы ли ребята, или кто-то из них не может сыграть. Важно то, что, если этот шанс тебе выпадет, ты должен им по максимуму воспользоваться.

— Не обидно было провести на скамейке матч со Словенией после, как показалось, неплохого дебюта в стартовом составе в официальных матчах против Мальты?

— Любой футболист всегда хочет быть на поле. Но не скажу, что прямо обидно, потому что главное — результат команды. Победа над Словенией есть, и я ей так же рад, как если бы играл сам. А мне просто надо дальше работать, проявлять себя на каждой тренировке, чтобы выпускали на поле.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.