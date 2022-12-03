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Сегодня, 15:05

Сутормин: «Мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию.

— Азиатские сборные хорошо выступают на чемпионате мира? Много разговоров было про переход России в Азиатскую конфедерацию. Джикия сказал, что это неизбежно. Как к этому относишься?

— Посмотрим. Если не будет долгое время еврокубков, то, конечно, неизбежно. Вышестоящие инстанции будут принимать решения. Конечно, мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии.

— Тебе не кажется, что это будет шагом назад?

— Нет. Почему? Тот же чемпионат мира показывает, что там есть много сборных, которые играют хорошо. Рано говорить об этом. Когда будет факт, тогда можно будет что-то понимать.

Президент РФС Александр Дюков 27 ноября заявил, что на ближайшем заседании исполкома будет рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Алексей Сутормин
Футбол
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