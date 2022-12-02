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Владимир Кузьмичев: «РФС надо переходить в Азию, если разрешит ФИФА. Международный опыт незаменим»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

— Этот вопрос состоит из двух частей. Первое — разрешит ли нам ФИФА это сделать? Если эта организация будет категорически против перехода, какая разница, где будет состоять РФС. Российские клубы и сборные все равно не будут участвовать в международных соревнованиях. Второе — если ФИФА позволит нам перейти в Азиатскую конфедерацию, то, конечно, надо это делать, потому что 99 процентов стран Европейского союза к России относятся крайне негативно. В основном в Азии с нами контактируют, продолжают общаться и вести диалог. Конечно, туда надо переходить, чтобы иметь международный опыт. Это незаменимо. Одно дело, когда мы варимся у себя. Другое, соревноваться с другими странами, чему-то учиться у них. Все уже научились играть в футбол, поэтому легко в Азии точно не будет.

— Если РФС все же перейдет в Азиатскую конфедерацию, российские клубы будут сильнее, например, японских или китайских команд?

— Наши клубы будут конкурентоспособны. Исходя из последних игр сборной, мы сейчас не феерим. Дальше все зависит от нас. В любом случае, международные игры — это стимул. Наша сборная будет по-другому к таким матчам относиться, — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

Президент РФС Александр Дюков 27 ноября заявил, что на ближайшем заседании исполкома будет рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-rfs-nado-perehodit-v-aziyu-esli-razreshit-fifa-mezhdunarodny-j-opy-t-nezamenim/
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