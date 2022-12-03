Аршавин: «Чтобы показывать, что сборная жива, нужны любые игры»
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» высказал мнение о товарищеских матчах национальной команды. В ноябре сборная России провела две гостевые встречи, в которых не смогла забить Таджикистану (0:0) и Узбекистану (0:0).
— У сборной России прошли товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном. Нужны ли такие игры?
— Получилось так, что я смотрел их, но не целиком. Если бы этих матчей не было, мы бы ничего не потеряли. Наверное, чтобы показывать, что сборная жива, нужны любые игры.
— Какой вы видите дальнейшую судьбу сборной?
— Я вижу, что будет трудно организовывать товарищеские матчи. Сборная будет надолго вне международного футбола, как мне кажется. Не только сборная. Но и клубы.
— Надолго — это сколько?
— Не знаю, года на три-четыре.
— Тогда, может, стоит посмотреть в сторону Азии?
— Я просто не вижу смысла. Азия разве разрешит нам играть? Мы все равно живем по законам ФИФА. Я не вижу преимуществ, почему бы нас приняли, и что это нам даст. ФИФА нас отстранила так же, как и УЕФА.