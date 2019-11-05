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Станислав Черчесов: «Травма Кутепова подумала за нас»

16:15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о травме защитника «Спартака» Ильи Кутепова. Россиянам предстоят отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

— Корректировки вносили в линию обороны с учетом травмы Кутепова?

— Следили за ним, он последние 6 матчей играл. Был вариант. Но травма подумала за нас. (Дмитрий Зеленов)

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