Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему снова не вывал в команду форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

— В прошлый раз вы говорили, что для Комличенко будет определяющий сбор. Раз он снова в составе, то все нормально?

— Не могу сказать, что у него произошел какой-то качественный скачек. Но чувствовал он себя в команде гораздо комфортнее, это было заметно во всех отношениях. Кстати, последний матч он в чемпионате не играл из-за перебора карточек. К сожалению, для нас, потому что матч был со «Славией», он бы стал для нас лакмусовой бумажкой. Смотрим внимательно за всеми игроками, Комличенко уже три года стабильно играет, в отличие от того же Соболева, например. Опережая ваш вопрос отвечаю: давайте дождемся, когда у Александра все стабилизируется.

— Считаете, Соболев еще не стабилизировался? Так-то человек забивает в 11 турах.

— Поймите, есть статистика, а есть нюансы, как игрока вписывать в команду. Сможет он или не сможет. Давайте не будем опережать события. Каждый раз мы возвращаемся к одному и тому же. Понимаю, что вам любопытно, и людям любопытно. Но у нас есть задача, которую надо решать конкретно на этом сборе. Сегодня мы решили вот так. (Александр Рогулев)

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