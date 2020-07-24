Станислав Черчесов: «Если бы сезон завершался 23 мая, сборная имела бы на 11 дней подготовки меньше, чем перед ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал «СЭ» свое мнение по поводу структуры календаря сезона-2020/21.

— Сегодня я принял участие в заседании Исполкома Российского футбольного союза, на котором обсуждалась, а затем и была утверждена структура календаря РПЛ-2020/21. Как вы знаете, в следующем году национальная сборная России примет участие в Евро, и подготовку к нему мы станем строить исходя из сроков внутренних чемпионатов, — сказал Черчесов. — Наш тренерский штаб уже дважды имел опыт подготовки к крупным футбольным турнирам. В 2017 году — к Кубку конфедераций, в 2018-м — к чемпионату мира. Как показала практика, это достаточно сложный и скрупулезный процесс, связанный во многом с закладкой функциональной базы игроков, чтобы вывести их физическое состояние на максимально высокий уровень к стартовой встрече турнира.

Для того чтобы наша команда могла достойно противостоять сильнейшим европейским сборным, нужно учесть все возможные нюансы. Главный из них заключается в том, чтобы мы имели необходимое время для подготовки. Именно так было в 2018 году, когда пожелания тренерского штаба сборной учли и футболисты вышли на пик своей физической формы к первому дню ЧМ.

Мы обратились к РПЛ и клубам лиги с предложением составить календарь очередного чемпионата России таким образом, чтобы завершить его не позднее 16 мая 2021 года. Если проводить хронологическую аналогию с ЧМ-2018, то в этом случае по срокам подготовка сборной будет уже включать в себя на 4 дня меньше, чем три года назад. И мы согласны с такой корректировкой, ведь ситуация с пандемией не могла пройти бесследно для футболистов и клубов в целом.

В то же время, если бы было принято решение завершить сезон 23 мая, тогда мы уже имели бы меньше на 11 (!) дней подготовки к Евро-2020. Плюс после заключительного тура, на наш взгляд, игрокам необходимо дать два-три дня, чтобы успокоить эмоции и провести время с семьей. 13-14 дней — огромная временная разница, которую невозможно компенсировать никаким образом.

Уже прочитал в СМИ информацию о нашей дискуссии по этому вопросу с президентом ЦСКА Евгением Гинером. Только я бы назвал это в большей степени рабочим моментом. Абсолютно нормальная ситуация, когда руководители клубов задают профессиональные вопросы, мы же стараемся аргументированно доносить до них нашу позицию. Выслушав наши доводы, члены Исполкома поддержали решение о завершении сезона в РПЛ 16 мая. Благодарим их за понимание. (Вячеслав Короткин)