У Черчесова и Гинера возникла дискуссия по календарю. Тренер сборной выбил неделю для подготовки к Евро

По информации «СЭ», на заседании исполкома РФС во время обсуждения проекта календаря на сезон-2020/2021 возникла дискуссия между президентом ЦСКА Евгением Гинером и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Исполком пошел навстречу желанию тренера, и сезон заканчивается 16 мая, хотя был вариант завершить его на неделю позже.

Это вызвало вопрос у Гинера, который обратился к Черчесову: «А вы за эту неделю обещаете нам лучший результат?»

Черчесов ответил, что у него за спиной два турнира и он знает, о чем говорит. По мнению тренера, лишняя неделя для подготовки сборной к Евро-2020 (турнир пройдет летом 2021 года) имеет важное значение.

Первый тур — 8-9 августа, последний — 16 мая 2021 года. Утверждена структура календаря РПЛ на сезон-2020/21