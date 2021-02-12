Стало известно, от чего умер массажист ЦСКА и сборной России

Массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов, ушедший из жизни, в последнее время страдал стенокардией. Об этом 12 февраля сообщил экс-врач национальной команды Зураб Орджоникидзе.

Насибов скончался на 68-м году жизни.

«Это просто беда. Для меня это личный удар, потому что мы с ним вместе и работали, и дружили много лет, — цитирует «РИА Новости» Орджоникидзе. — Такая была семья успешная у него. Но сын заболел, потом жена заболела и ушла из жизни несколько лет назад. Мы разговаривали с ним меньше недели назад, вообще старались созваниваться каждые выходные. Последние два с половиной месяца у него была стенокардия, ему поставили стент, потом он заболел коронавирусом, выздоровел, потом опять прихватило».

По словам Орджоникидзе, они созванивались и вспоминали истории прошлых лет.

«Когда мы с ним разговаривали в последний раз, то вспоминали истории из прошлых лет. Смеялись, обсуждали сегодняшних футболистов, ребят прошлых лет, и он мне сказал: «То, что было, ушло и никогда не вернется». На такой ноте мы и расстались», — сказал Орджоникидзе.

Напомним, что Насибов — сын известного советского жокея Николая Насибова и бессменный массажист и физиотерапевт сборных СССР, СНГ и России по футболу. Он работал со всеми тренерами национальной команды.

В июле 2013 года в «СЭ» вышло большое интервью с Насибовым в рубрике «Разговор по пятницам».