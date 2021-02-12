Семенов рассказал, как игроки сборной России отреагировали на речь Дзюбы во время ЧМ-2018

Защитник сборной России Андрей Семенов в интервью «СЭ» оценил психологическое влияние речи Дзюбы перед серией пенальти в 1/4 финале чемпионата мира 2018. Сборная России играла против Хорватии.

— Переходим к ЧМ-2018. Какие эмоции были после Хорватии?

— Опустошение. Вот если бы хорваты нас переигрывали, то можно было понять, но все шло ровно. Проиграть в этой лотерее — самое обидное.

— Если возвращаться к хейту болельщиков, то до ЧМ в сборную почти никто не верил. Ты согласен с тем, что вас это сплотило?

— Это 100% сплотило. Все эксперты поливали нас грязью, а потом в одночасье переобулись. Так смешно и противно было за этим наблюдать!

— Скажи честно, когда Дзюба собрал вокруг себя команду на матче с испанцами, это вас как-то воодушевило?

— Там ребята проделали такие объемы работы, что не вся информация запомнилась (смеется). Люди за игру пробежали 16 километров... Были уже в полуобморочном состоянии. Не думаю, что это могло воодушевить.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)

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