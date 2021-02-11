Джикия рассказал об отношении к капитанской повязке в сборной России

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о том, как относится к капитанской повязке в национальной команде. Футболист выступал с капитанской повязкой в отсутствии нападающего Артема Дзюбы в ноябре 2020 года.

«Эта тема обсуждается давно, но я отношусь к ней спокойно. Я был капитаном сборной в последних матчах, потому что в команде не было Артема. Никто же не знает, кто будет в сборной, у кого травма-не травма. Как скажут — так и будет», — сказал Джикия в интервью программе «КраСава».

Джикия заменял Дзюбу в качестве капитана сборной России в матчах против Молдавии (0:0), Турции (2:3) и Сербии (0:5) в ноябре 2020 года. Дзюба был выведен из состава национальной команды в начале ноября из-за появления в интернете видео интимного характера с его участием.