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Стало известно об изменениях в тренерско-административном штабе сборной России

16:57
В сборной России большие перемены и на административном уровне. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В сборной России большие перемены и на административном уровне. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В тренерско-административном штабе сборной России произошли изменения, сообщает пресс-служба РФС.

В штаб вошли ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин и руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником команды назначен Сергей Куличенко.

 
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Команду покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

«Штаб национальной сборной России полностью сформирован. Хочу сказать большое спасибо всем клубам, которые согласились отпустить специалистов в сборную», — приводит слова генерального секретаря РФС официальный сайт организации.

Новый руководитель пресс-службы сборной Самвел Авакян выразил благодарность за возможность работать с командой.

«Благодарен РФС за возможность работать с главной командой страны. Это большая честь для меня. Я давно знаком с Валерием Георгиевичем, поэтому мне не потребуется времени на адаптацию.

Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной. Я постараюсь сделать работу журналистов со сборной максимально комфортной, а команда будет открыта для всех без исключения изданий».

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча к чемпионату мира-2022: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214171

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Екатерина Савостина все материалы автора

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