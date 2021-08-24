Стало известно об изменениях в тренерско-административном штабе сборной России

В тренерско-административном штабе сборной России произошли изменения, сообщает пресс-служба РФС.

В штаб вошли ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин и руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником команды назначен Сергей Куличенко.

Команду покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

«Штаб национальной сборной России полностью сформирован. Хочу сказать большое спасибо всем клубам, которые согласились отпустить специалистов в сборную», — приводит слова генерального секретаря РФС официальный сайт организации.

Новый руководитель пресс-службы сборной Самвел Авакян выразил благодарность за возможность работать с командой.

«Благодарен РФС за возможность работать с главной командой страны. Это большая честь для меня. Я давно знаком с Валерием Георгиевичем, поэтому мне не потребуется времени на адаптацию.

Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной. Я постараюсь сделать работу журналистов со сборной максимально комфортной, а команда будет открыта для всех без исключения изданий».

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча к чемпионату мира-2022: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).