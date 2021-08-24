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Карпин — об изменениях в штабе сборной России: «РФС пригласил тех, с кем нам будет комфортно работать»

17:09
Валерий Карпин. Фото РФС
Валерий Карпин. Фото РФС
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об изменениях в тренерско-административном штабе команды.

«РФС учел наши пожелания и пригласил в штаб людей, с которыми нам будет комфортно работать.

Скажу честно, нам были нужны люди, которым не потребуется время на адаптацию, так как у нас его нет», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

24 августа РФС объявил об изменениях в штабе сборной России. Команду покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча к чемпионату мира-2022: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214171

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Екатерина Савостина все материалы автора

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