Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об изменениях в тренерско-административном штабе команды.

«РФС учел наши пожелания и пригласил в штаб людей, с которыми нам будет комфортно работать.

Скажу честно, нам были нужны люди, которым не потребуется время на адаптацию, так как у нас его нет», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

24 августа РФС объявил об изменениях в штабе сборной России. Команду покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча к чемпионату мира-2022: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).