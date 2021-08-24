Федор Щербаченко: «РФС нужно предложить Карпину более длительный контракт»

Российский тренер Федор Щербаченко считает, что РФС нужно предложить главному тренеру сборной России Валерию Карпину более длительный контракт.

— Мы знаем, что РФС вел переговоры с рядом кандидатов, которые завершились неудачно. Многие тогда удивились, почему изначально РФС согласился на то, чтобы Валерий Карпин совмещал посты в сборной и «Ростове». Но в той ситуации Валерия Георгиевича звали в национальную команду как спасителя, пожарного. Потому и срок контракта был рассчитан до декабря.

За столь короткий период ему нужно переформатировать сборную и решить задачу по выходу в финальную стадию турнира чемпионата мира. Эту цель объективно очень сложно достичь. Поэтому Карпин понял, что ему нельзя разрываться между клубом и национальной командой. Когда «Ростов» неудачно начал сезон, критика в адрес Карпина усилилась. Хотя лично я вообще не понимаю, почему люди скептически отнеслись к его приглашению в сборную. Человек еще ничего не сделал, а у всех сразу появился какой-то необъяснимый пессимизм. Таков наш менталитет — настороженно относиться к чему-то новому.

Здесь нужно отдать должное и руководству «Ростова», которое отпустило Карпина. Это заслуживает уважения. Что касается состава сборной, то, на мой взгляд, на ближайшие матчи вызваны все сильнейшие — те, кто ярче остальных проявил себя в первых пяти турах РПЛ.

При этом нужно объективно смотреть на вещи. У Карпина будет мало времени для того, чтобы объяснить подопечным тактические нюансы. Поэтому сложно ждать от этой команды сразу стабильной игры. На первый план выйдут настрой, самоотдача и характер. Ну и без удачи никуда здесь не деться.

Правда, возникает один вопрос. Раз Карпин ушел из «Ростова», почему РФС теперь не предлагает ему более длительный контракт? Соглашение рассчитано до декабря. Это не очень хорошо для сборников. У них же в подсознании тоже сидит мысль: почему мы с этим тренером работаем столько короткий срок? Считаю, за несколько месяцев Карпину объективно сложно будет дать серьезный результат и что-то кардинально изменить. Ему, конечно, надо дать больше времени.

В любом случае, нам всем надо поддерживать Карпина. Он яркий специалист, который хорошо знает реалии российского футбол. Только не стоит сразу обольщаться. Необходимо запастись терпением, — сказал Щербаченко «СЭ».

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, и ушел из клуба.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).