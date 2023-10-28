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Сегодня, 15:00

Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» высказался о ситуации с критикой в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Мое общение с ним говорит о том, что его сложно к чему-либо принудить или заставить. Если он тренирует сборную, значит, видит мотивацию и необходимость. Карпина надо поблагодарить за то, что при отсутствии турнирных задач он продолжает заниматься командой. В РФС нет оснований не доверять Валерию Карпину», — сказал Соловьев «СЭ».

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала три победы, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.

Полностью интервью Соловьева читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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