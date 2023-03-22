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Силкин: «Уровень мотивации низок в сборной. Не думаю, что стоит на что-то рассчитывать в матчах с Ираном и Ираком»

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Ирана и Ирака.

«Не думаю, что Иран намного сильнее, чем Узбекистан или же Таджикистан, уровень примерно одинаковый. Когда выходишь на поле, то всегда нужно выигрывать, другого от сборной и не жду. Сейчас мы играем товарищеские встречи, мне кажется, уровень мотивации сейчас низок в сборной. Играть за сборную — престиж, но сейчас футболисты думают только о том, чтобы не получить травму. Не думаю, что стоит на что-то рассчитывать в этих матчах», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-uroven-motivatsii-v-sbornoj-rossii-sejchas-na-nizkom-urovne-ne-stoit-na-chto-to-rasschity-vat-v-matchah-s-iranom-i-irakom/
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Сергей Силкин
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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