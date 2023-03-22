Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:10

Тарханов: «Интересно посмотреть, как Россия справится с Ираном без Джикии, Головина и Миранчука»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Ирана.

«Интересный матч, Иран все-таки играл в финальной части ЧМ-2022. Это хорошая команда, на ее фоне хочется проверить всех, кто будет задействован у сборной России. Тем более, что не будет Джикии, Дивеева, Головина и Миранчука из-за травм. Будет интересно посмотреть, как сможет справиться команда без этой группы игроков. Сейчас, конечно, нужно привлекать молодежь, потому что неизвестно, сколько мы будем отстранены. Но через какое-то время мы все равно снова вернемся в Европу, поэтому нужно уже сейчас готовить будущее, наигрывать молодых. По этой причине Карпин и не взял Дзюбу в сборную, потому что сейчас он хорошо играет, но на товарищеские матчи его звать нет смысла.
Результат, конечно, будет важен, потому что всегда хочется победить. Но в первую очередь важно то, какую игру покажет команда. А если будут хорошо играть, то результат все равно придет. Сильнее ли России сборная Ирана? Сложно сказать, игра покажет. Будет ли матч против Ирана таким же нерезультативным, как и товарищеские матчи в прошлом году? Тогда много молодых было, которых проверял Карпин. Сейчас, наверное, более боевой состав будет играть. Посмотрим», — приводит Betonmobile слова Тарханова.

Матч Иран — Россия состоится в Тегеране в четверг, 23 марта. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-interesno-posmotret-kak-smozhet-spravitsya-sbornaya-rossii-s-iranom-v-otsutstvie-dzhikii-diveeva-golovina-i-miranchuka
dsadadad
1
0
Читайте также
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Иране ожидают около 15 тысяч болельщиков на матче со сборной России

Силкин: «Уровень мотивации низок в сборной. Не думаю, что стоит на что-то рассчитывать в матчах с Ираном и Ираком»
Новости
RSS RSS
Все новости