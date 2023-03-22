Тарханов: «Интересно посмотреть, как Россия справится с Ираном без Джикии, Головина и Миранчука»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Ирана.

«Интересный матч, Иран все-таки играл в финальной части ЧМ-2022. Это хорошая команда, на ее фоне хочется проверить всех, кто будет задействован у сборной России. Тем более, что не будет Джикии, Дивеева, Головина и Миранчука из-за травм. Будет интересно посмотреть, как сможет справиться команда без этой группы игроков. Сейчас, конечно, нужно привлекать молодежь, потому что неизвестно, сколько мы будем отстранены. Но через какое-то время мы все равно снова вернемся в Европу, поэтому нужно уже сейчас готовить будущее, наигрывать молодых. По этой причине Карпин и не взял Дзюбу в сборную, потому что сейчас он хорошо играет, но на товарищеские матчи его звать нет смысла.

Результат, конечно, будет важен, потому что всегда хочется победить. Но в первую очередь важно то, какую игру покажет команда. А если будут хорошо играть, то результат все равно придет. Сильнее ли России сборная Ирана? Сложно сказать, игра покажет. Будет ли матч против Ирана таким же нерезультативным, как и товарищеские матчи в прошлом году? Тогда много молодых было, которых проверял Карпин. Сейчас, наверное, более боевой состав будет играть. Посмотрим», — приводит Betonmobile слова Тарханова.

Матч Иран — Россия состоится в Тегеране в четверг, 23 марта. Начало — в 20.00 (мск).