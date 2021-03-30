Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 между сборными России и Словакии.

«У нашей сборной сейчас хорошее состояние, — сказал Широков «СЭ». — Две игры уже прошло, не знаю будет ли в этом матче ротироваться состав. Не уверен, что на выезде будут экспериментировать. В этом матче могут свежие Головин и Миранчук выйти. С нашей сборной работают профессионалы, которые следят за ее состоянием. Победим ли мы? Это покажет игра. Мы, конечно, ждем этого, чтобы закрыть все вопросы по поводу первого этапа».

Широков также поделился ожиданиями от игры Артема Дзюбы в матче против сборной Словакии.

«Побьет ли Артем рекорд в этом матче? Все возможно, но я не думаю, что это главная его цель на ближайший матч. Понятно, что ему хочется, но победа команды важнее. Дзюба незаменим? В нашей сборной все заменимы, другой вопрос, что качество замен разное. На данный момент Дзюба — номер один в нападении», — добавил Широков.

Матч пройдет 30 марта в 21:45 по московскому времени на стадионе «Антона Малатинского» (Словакия, Трнава).

(Артем Бухаев)