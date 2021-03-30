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Словакия — Россия: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022

19:00
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 30 марта, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022, в котором сборная России сыграет против Словакии. Встреча состоится в Трнаве 30 марта, начало — в 21.45.

Команда Станислава Черчесова выступает в группе H вместе с такими сборными, как Хорватия, Словения, Мальта и Кипр. В первой игре отбора в гостях была обыграна Мальта (3:1), а затем в Сочи команда Станислава Черчесова оказалась сильнее Словении (2:1).

Следить за матчем Словакия — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Словакия — Россия

Видеотрансляция матча Словакия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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