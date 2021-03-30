Сегодня, 30 марта, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022, в котором сборная России сыграет против Словакии. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова выступает в группе H вместе с такими сборными, как Хорватия, Словения, Мальта и Кипр. В первой встрече отбора Россия обыграла сборную Мальты со счетом 3:1, во второй — победила Словению — 2:1.

Следить за матчем Словакия — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Словакия — Россия