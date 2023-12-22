Шикунов: «Нас очень хотят, к нам хорошо относятся и в УЕФА, и в ФИФА»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем. Вчера я читал интервью Дюкова. Там надо между строк считать, что-то такое есть, почему мы не идем. Нас очень хотят, к нам хорошо относятся и в УЕФА, и в ФИФА. Мы провели потрясающий чемпионат мира! Лучший, который только был в истории. Они это понимают, они нам благодарны. Им не хочется терять 150 млн населения, такую аудиторию, такую страну. Стадионы, как у нас, надо еще построить. Им это тоже терять не хочется в плане денег и рекламы. Россия — самое серьезное в Восточной Европе государство, и мы доходили в рейтинге УЕФА до шестерки, когда играли. У нас есть топ-клубы, которые могут позволить серьезных футболистов покупать: «Зенит», «Спартак», «Динамо». ЦСКА сейчас тоже пытается. Таких клубов в каждой стране по одному-два. В Испании это «Барселона» и «Реал», в Германии — «Бавария» и дортмундская «Боруссия», «Байер». Везде по чуть-чуть, остальное — среднее», — цитирует Metaratings.ru ШИкунова.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.