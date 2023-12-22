Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:02

Дюков: «Сборная России может сыграть на чемпионате мира 2026 года»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Президент РФС Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков оценил перспективы участия сборной России на чемпионате мира 2026 года.

«Реализуема ли задача, чтобы сборная России играла на ЧМ-2026? Она может быть реализована», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении российских команд и сборных от участия в турнирах под эгидой этих организаций. Последний официальный матч национальная команда сыграла в ноябре 2021 года против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Тогда подопечные Валерия Карпина проиграли оппонентам со счетом 0:1.28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении российских команд и сборных от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

Последний официальный матч национальная команда сыграла в ноябре 2021 года против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Тогда подопечные Валерия Карпина проиграли оппонентам со счетом 1:0.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Дюков
4
3
Читайте также
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
Биография Дмитрия Бивола: назвал себя плодом СССР и победил Канело
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шикунов: «Нас очень хотят, к нам хорошо относятся и в УЕФА, и в ФИФА»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости