Чемпион СССР в составе ЦСКА и бывший футболист сборных СССР и России Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Сербии в рамках 6-го тура Лиги наций. Игра пройдет сегодня, 18 ноября, начало — в 22.45 (мск).

— Сборную всегда критикуют, — начал Кузнецов, отвечая на вопрос о последних результатах. — Для команды сейчас самое главное — выиграть матч в Белграде и решить задачу, тогда вся критика забудется. Неудачи в последних матчах связаны с травмами и усталостью; пандемия сыграла немаловажную роль в подготовке. Если мы выберемся с честью из этой ситуации, то нам останется только поблагодарить тренерский штаб.

— После матча с Турцией пришлось много говорить о судействе. Как вы восприняли смену арбитра перед игрой с Сербией?

— Англичане — самый лучший вариант. Они дадут и бороться, и играть в футбол. Что касается игры с Турцией, то меня удивило одно: есть ВАР, но в играх Лиги наций эта система почему-то не используется. Зачем он тогда нужен? Судья два раза ошибается, и все это видят. (Олег Кошелев)

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).