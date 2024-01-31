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31 января, 12:16

Сборные России и Сербии договорились о товарищеском матче в Москве

Алина Савинова
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится в Москве.

Как информирует пресс-служба российской национальной команды, игра пройдет 21 марта на стадионе «Динамо».

«50 дней до матча Россия — Сербия! Ждем дружеской встречи с братьями», — сказано в Telegram-канале сборной России.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году сборная России провела восемь матчей. Команда обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2) и один раз проиграла молодежке Египта (1:2).

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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