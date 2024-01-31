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31 января, 14:50

Гендиректор «ВТБ Арены» — о матче России и Сербии: «Подготовка была начата самым тщательным образом»

Гендиректор «ВТБ Арены» сообщил о начале подготовки к матчу Россия — Сербия
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «ВТБ Арены» Антон Гаврилов в комментарии для «СЭ» отреагировал на проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Мы благодарны Российскому футбольному союзу за выбор и будем рады вновь провести такое важное событие, как матч сборной России, — сказал Гаврилов «СЭ». — Мы понимаем значимость данного мероприятия, ведь впервые с 2021 года наша команда встретится с европейской сборной, поэтому подготовка «ВТБ Арены» была начата заранее и самым тщательным образом. Так, в конце февраля мы планируем завершить реновацию газона, и 21 марта футболистам будет комфортно играть на обновленном поле».

Также Гаврилов вспомнил матча российской команды против Камеруна.

«В октябре прошлого года у нас прошел матч Россия — Камерун, который по атмосфере и уровню организации получил положительные отзывы как от представителей федераций стран-участниц, так и от зрителей, футболистов и тренеров. Перед нами стоят важные задачи, в том числе продолжать предоставлять высококлассный сервис для наших партнеров, тем самым сохраняя статус одной из лучших спортивных арен страны», — добавил он.

Товарищеский матч Россия — Сербия состоится 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве.

Сборная России по футболу
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