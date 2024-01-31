Сборная России поздравила Быстрова с 40-летием

Сборная России поздравила экс-игрока национальной команды Владимира Быстрова с днем рождения.

«Поздравляем бронзового призера Евро-2008 с днем рождения! Желаем Владимиру побольше улыбок, гармонии во всем и успехов!» — говорится в поздравлении.

40-летний Быстров завершил карьеру в 2018 году. За свою карьеру полузащитник выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». В составе сборной России Быстров провел 47 матчей, забив 4 гола.