Сборная России вспомнила ничью с Польшей после жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022
Пресс-служба сборной России в своем Twitter выложила фотоподборку с матча против Польши в рамках группового турнира Евро-2012.
В той встрече Алан Дзагоев открыл счет на 37-й минуте, а Якуб Блащиковский его сравнял на 57-й минуте встречи.
Россия тогда заняла итогове третье место в группе и не вышла в плей-офф. Польша стала последней, не одержав на турнире ни одной победы.
Напомним, что Россия сыграет с Польшей в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в паре между сборными Швеции и Чехии.
Тематическое #СубботнееРетро. ЕВРО-2012. #ПольшаРоссия — 1:1. pic.twitter.com/1yq7jsk617— Сборная России (@TeamRussia) November 27, 2021
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